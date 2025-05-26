Kaman'da Boğulma Olayı: İsa Laçin Toprağa Verildi

Kardeşleriyle gittiği baraj gölünde boğulan İsa Laçin toprağa verildi

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde kardeşleriyle birlikte girdiği Hirfanlı Baraj Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden İsa Laçin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde, Kaman ilçesine bağlı Savcılı Mahallesi yakınlarında bulunan Hirfanlı Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Laçin kardeşleriyle birlikte baraj gölüne açıldı. Teknenin henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olması üzerine suya düşen kardeşlerden 24 yaşındaki İsa Laçin, kardeşlerini kurtardıktan sonra giydiği balıkçı kıyafetinin ağırlığıyla suyun dibine çökerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Laçin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Laçin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hayatını kaybeden İsa Laçin, Kaman ilçesinde öğle namazını müteakiben Kurutlu köy Camii'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Laçin'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.