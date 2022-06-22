Kaldırımlara bırakılan motosikletlerle ilgili uygulama yapıldı - Haberler

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Kaldırımlara bırakılan motosikletlerle ilgili uygulama yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaldırımlara bırakılan motosikletlerle ilgili uygulama yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde kaldırımlara gelişigüzel bir şekilde bırakılan motosikletlere yönelik kaldırma çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde kaldırımlara gelişigüzel bir şekilde bırakılan motosikletlere yönelik kaldırma çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalışmayla Yayaların ve engelli vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların işgal edilmesinin önüne geçildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün müşterek çalışmasıyla kent merkezinde sorumluluk alanında yer alan cadde ve sokaklarda kaldırım işgaline neden olan ve dükkan önlerine gelişigüzel bir şekilde bırakılan motosikletlerle ilgili uygulama gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde yayaların ve engelli vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların işgal edilmesinin önüne geçildi. Uygulama hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, çalışma ve denetimlerin süreceğini belirtti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta 3. Sayfa Haberler

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