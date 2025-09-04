Haberler

Kahramanmaraş'ta Zincirleme Kaza Güvenlik Kamerasında

Kahramanmaraş'ta Zincirleme Kaza Güvenlik Kamerasında
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç karıştı. Bir kişi hafif yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İlçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 VJ 717 plakalı otomobil, önünde seyir halinde ilerleyen 46 VJ 113 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri anayola çıkmak için bekleyen bir kamyonete vurdu. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan zincirleme kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
