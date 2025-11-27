Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda; 74,73 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (AMG), başka bir olayda ise 3 şahsın üzerinde, aracında ve ikametlerinde yapılan aramalarda;15,33 gram metamfetamin, 20,70 gram eroin, 0,71 gram bonzai maddeleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ