Haberler

Kahramanmaraş'ta Trafik Tartışması Kötü Bitti: Sürücü Aracın Camını Kırdı

Kahramanmaraş'ta Trafik Tartışması Kötü Bitti: Sürücü Aracın Camını Kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta iki sürücü arasında meydana gelen trafik tartışmasında, bir sürücü aracıdan inip diğerine küfür ettikten sonra aracın camını yumruklayarak kırdı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve polis saldırgana ulaşmak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta trafikte yaşanan tartışmada aracından inen şahıs diğer aracın sürücüsüne önce küfürler yağdırdı ardından aracın camını yumruklayarak kırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra 46 FC 518 plakalı araçtan inen sürücü arkasındaki aracın sürücüsüne önce küfürler etti ardından aracın camını yumruklamaya başladı. Aracın camını kıran sürücü daha sonra kendi arabasına binip trafikte ilerlemeye devam etti.

Öte yandan yaşanan olay, saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis, saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş

Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.