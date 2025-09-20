Kahramanmaraş'ta Trafik Tartışması Kötü Bitti: Sürücü Aracın Camını Kırdı

Kahramanmaraş'ta trafikte yaşanan tartışmada aracından inen şahıs diğer aracın sürücüsüne önce küfürler yağdırdı ardından aracın camını yumruklayarak kırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra 46 FC 518 plakalı araçtan inen sürücü arkasındaki aracın sürücüsüne önce küfürler etti ardından aracın camını yumruklamaya başladı. Aracın camını kıran sürücü daha sonra kendi arabasına binip trafikte ilerlemeye devam etti.

Öte yandan yaşanan olay, saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis, saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ