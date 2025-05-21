Kahramanmaraş'ta Tıbbi Sekreter Eski Eşi Tarafından Vurularak Öldürüldü

Kahramanmaraş'ta Tıbbi Sekreter Eski Eşi Tarafından Vurularak Öldürüldü
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Kahramanmaraş'ta Tıbbi Sekreter Eski Eşi Tarafından Vurularak Öldürüldü
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Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan kadın, ayrıldığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Merkez Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi Doktor Mustafa Bey Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan 42 yaşındaki Eser Karaca'nın yanına gelen ayrıldığı eşi A.A., pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların hedefi olan Karaca'ya ilk müdahaleyi hastanedeki mesai arkadaşları yaptı ancak kadın kurtarılamadı.

Kahramanmaraş'ta Tıbbi Sekreter Eski Eşi Tarafından Vurularak Öldürüldü

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Şüpheli eski eş ise silahı olay yerine atarak kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri ekipleri inceleme yaparken, bölgede çalışma yapan polis, şüpheli A.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ta Tıbbi Sekreter Eski Eşi Tarafından Vurularak Öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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