Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: Babanın ardından anne de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta bir okula silahlı saldırı düzenleyen ortaokul öğrencisinin annesi, babasının ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
Onikişubat ilçesindeki saldırının ardından olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren İ.A.M.'nin babası U.M. olayın ardından gözaltına alınmıştı. Babanın ardından anne P.P.M. de gözaltına alındı. Anne ve babanın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
