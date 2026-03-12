Haberler

Kahramanmaraş'ta 'bir dal sigara' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta 'bir dal sigara' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta iki arkadaşın sigara isteme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya sebep oldu. Bir kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta iki arkadaş arasında çıkan 'bir dal sigara' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki R.E. ile arkadaşı 21 yaşındaki Y.E.E. arasında başlayan kısa süreli sohbet sigara isteme meselesi nedeniyle tartışmaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Y.E.E. yanında bulundurduğu bıçakla arkadaşı R.E.'yi omuzundan yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı R.E., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yörükselim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından şüpheli Y.E.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
