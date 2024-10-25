Kahramanmaraş'ta Rastgele Tüfekle Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ta çevreye rastgele tüfekle ateş açan bir kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Haydarlı Mahallesi Kanlıdere mevkiinde meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şüpheli elindeki tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şahsı kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı. Olayda can kaybı yaşanmazken şahıs gözaltına alındı.

Olay sonrası inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ