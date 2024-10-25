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Kahramanmaraş'ta Rastgele Tüfekle Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ta Rastgele Tüfekle Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde alkollü bir kişi, etrafa rastgele tüfekle ateş açtı. Polis ekipleri, kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Kahramanmaraş'ta çevreye rastgele tüfekle ateş açan bir kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Haydarlı Mahallesi Kanlıdere mevkiinde meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şüpheli elindeki tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şahsı kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı. Olayda can kaybı yaşanmazken şahıs gözaltına alındı.

Olay sonrası inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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