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Kahramanmaraş'ta Pancar Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Pancar Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Kahramanmaraş'ta Afşin-Göksun çevreyolunda yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır devrildi. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kahramanmaraş'ta Afşin- Göksun çevreyolunda pancar yüklü tır devrildi.

Kaza, Afşin ilçesi Erçene Mahallesi'nde Afşin-Göksun çevreyolunda meydana geldi. Yoğun sisin olduğu Erçene çevreyolu kavşağında 42 ANV 915 plakalı tır sürücüsü İ.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tırın devrilmesiyle dorsesinde yüklü olan pancarlar yola döküldü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından yol geçici olarak trafiğe kontrollü şekilde kapatıldı.

Kaza ile inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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