Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Kahramanmaraş'ta Türkoğlu ilçesindeki İmalı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, Türkoğlu ilçesi İmalı Mahallesi'ndeki ormanlık arazide henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevli 2 ilk müdahale aracı, 6 arasöz, 4 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 75 personel sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahaleye başladığı bildirildi. Ekipler yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa