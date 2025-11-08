Kahramanmaraş'ta Motosikletli Çiftin Kaza Anı Kask Kamerasında

Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kaza anı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 6 Kasım'da Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde bir düğün salonu önündeki yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammet Safa Badem idaresindeki motosikletle Z.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan nişanlısı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi sürerken, sürücünün kask kamerasına yansıyan o anlar da ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet 75 kilometre hızla giderken, karşı şeritten dönüş yaparak önlerine çıkan otomobille çarpışma anı yer aldı.

Yaralıların tedavisinin devam ettiği olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ