Açılan mazgaldan düşen çocuk yaralandı

Kahramanmaraş'ta mazgalın açılması sonucu havalandırmaya düşen çocuk yaralandı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahalledeki bir binanın önünde bulunan mazgalın kapağını bir kişi açtı. O sırada bir çocuk dengesini kaybederek açık kalan mazgaldan havalandırma boşluğuna düştü. Düşme sonucu yaralanan çocuk için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu kurtarılan yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.,

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin mazgal kapağını açtığı, bu sırada çocuğun bir anda açık mazgaldan aşağıya düştüğü anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ