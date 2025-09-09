Haberler

Kahramanmaraş'ta İşçi Tehlikeli Bir Yöntemle Şantiye Alanına İndi

Kahramanmaraş'ta İşçi Tehlikeli Bir Yöntemle Şantiye Alanına İndi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir şantiyede bir işçi, kule vinçle bağlı zincirle konut yapımı alanına indi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi ve izleyicilerden 'görevimiz tehlike' yorumları alındı.

Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden konutların olduğu şantiye alanına bir işçinin vinçle inmesi görüntülere yansıdı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'ndeki bir şantiye alanında yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir işçi kule vinçte bağlı zincirle konutların yapıldığı şantiye alanına indi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İş güvenliği kuralları dışındaki tehlikeli anları görenler, 'görevimiz tehlike' yorumları yaptı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
