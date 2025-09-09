Kahramanmaraş'ta İşçi Tehlikeli Bir Yöntemle Şantiye Alanına İndi

Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden konutların olduğu şantiye alanına bir işçinin vinçle inmesi görüntülere yansıdı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'ndeki bir şantiye alanında yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir işçi kule vinçte bağlı zincirle konutların yapıldığı şantiye alanına indi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İş güvenliği kuralları dışındaki tehlikeli anları görenler, 'görevimiz tehlike' yorumları yaptı. - KAHRAMANMARAŞ