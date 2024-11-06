Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi'nde bir iş yerinde çıkan elektrik aksamına bağlı yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta çıkan iş yeri yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesindeki bir iş yerinde çıktı. Elektrik aksamlı çıktığı belirlenene yangına ihbar üzerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.
Yangında maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ