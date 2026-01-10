Jandarmadan fuhuş operasyonu, 11 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonlarında, kadırları zorla fuhuşa sürüklmeyen 16 şüpheliden 11'i çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca, organize suç örgütünün il merkezinde 5 masaj salonunu işlettiği, bu iş yerlerinde masaj adı altında para karşılığında fuhuş yaptırıldığı, fuhşa aracılık edildiği ve fuhşa yer ile imkan sağlandığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, çalışanların zorla fuhşa zorlandığı, karşı çıkmaları durumunda darp edildikleri ve şantajla çalıştırıldıkları belirlenerek, insan ticareti suçunun işlendiği ortaya konuldu.

Ekipler, Kahramanmaraş merkezli olarak Hatay, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 ilde icra edilen operasyonda toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.B.(50), M.U.Ç.(37), E.S.(35), Ö.K.(34), A.P.(22), O.K.(30), Y.A.(37), M.K.(35), D.C.D.(30), T.Ç.(24), E.Y.(31) isimli toplam 11 şahıs tutuklandı. D.M.K.(40), B.G.(27), E.T.(21) isimli 3 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi. C.D.(50) ve F.Ö.(44) isimli 2 şahıs ise serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ