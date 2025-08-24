Kahramanmaraş'ta Düğünde Havaya Ateş Açılması Sonucu Bir Genç Ağır Yaralandı

Ekinözü ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu 22 yaşındaki D.T. ağır yaralandı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ekinözü ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece mahallede gerçekleştirilen düğünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce havaya ateş açıldı. Mermilerden biri, 22 yaşındaki D.T.'nin boynuna isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genç için davetliler panik içinde yardım çağrısında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan D.T., ağır yaralı halde Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Olayın ardından düğün alanında güvenlik önlemleri alan jandarma, ateş açan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

İlçede 2018'de başlatılan "Mutluluğa Kurşun Sıkma" projesi ise bu tür acıların önlenmesi için yıllar önce Türkiye'ye örnek gösterilmişti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
