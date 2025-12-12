6 metrelik çukura düşen şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaklaşık 6 metre derinlikteki çukura düşen şahıs, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Karacabey bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece bir kişi dengesini kaybederek çukura düştü. Düşen şahsın yardım çağrısını duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat sistemiyle şahsı sedyeye alarak bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürerken bölgedeki çukurun etrafının güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ