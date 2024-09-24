Kahramanmaraş'ta Cinayet ve İntihar: Genç Kız Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 26 yaşındaki Yusuf Bektaş, 21 yaşındaki Yaren Küçük'ü silahla vurduktan sonra intihar etti. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından 112'ye bildirildi. Polis, cinayet ve intihar arasındaki bağlantıyı araştırıyor.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde genç kızı silahla öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti.
Edinilen bilgiye göre olay, Kümbet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Bektaş (26), sokak ortasında 21 yaşındaki Yaren Küçük'ü silahla vurup, daha sonra aynı silahla kendine ateş etti. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri hem genç kızın hem de Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis genç kız ile Bektaş arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışıyor. - KAHRAMANMARAŞ