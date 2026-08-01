Kahramanmaraş’ta arazi kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sopalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Andırın ilçesi Çığşar mevkiinde meydan geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sopa darbelerine maruz kalan İ.K.E (75) ve eşi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İ.K.E, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı eşinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı