Kahramanmaraş'ta Anız Yangını Tırı Yok Etti
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan anız yangınında bir tır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangınında bir tır kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Türkoğlu ilçesindeki Çobantepe Mahallesi'ndeki tarlada çıktı. Alınan bilgiye göre, tarlada çıkan anız yangını bir anda büyüdü. Çevredekilerin müdahaleleri yeterli olmayınca bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında park halindeki bir tır da yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa