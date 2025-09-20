Haberler

Kahramanmaraş'ta Ağaç Kesimi Yapan İki Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda ağaç kesen iki kişi, bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler sonrası yakalandı. Orman Bölge Müdürlüğü, kesilen ağaçlara el koyarak şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide ağaçları kesen 2 kişi yakalandı. Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulurken ağaçların kesilme anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Üç Kuyular mevkiinde ormanlık alanda ağaç kesen şahıslar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda ağaçları motorlu testere ile kesen şahıslar tespit edilerek yakalandı. Ekipler, kesilen ağaçlara el koyarken, şüpheliler hakkında işlem yapılması için suç duyurusunda bulundu.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların ormanlık alanda motorlu testere ile ağaç kesmeye çalıştıkları anlar yer aldı. - KAHRAMANMARAŞ

