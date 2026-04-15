Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası İstanbul Üsküdar'da bir okulu hedef gösteren tehdit içerikli paylaşım yapan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Söz konusu paylaşımda 'Urfa bitti, sırada Ç.A.L. var. İstanbul Üsküdar' ifadesi yer aldı.
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından İstanbul Üsküdar'da bir okulu hedef göstererek tehdit içerikli paylaşım yapan şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırısının ardından sosyal medya üzerinden Üsküdar'da bir okulu hedef göstererek, "Urfa bitti, sırada Ç.A.L. var. İstanbul Üsküdar" yazan şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan tehdit paylaşımlarıyla ilgili kişiler hakkında "TCK 213 Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi, - İSTANBUL