Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 kilo 240 gram kokain ele geçirildi

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik bugün operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 3 kilo 240 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı