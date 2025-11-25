Haberler

Kağıthane’de Eski Eşini Takside Vurarak Öldüren Zanlı Yakalandı

Güncelleme:
Kağıthane'de eski eşini takside konuşma bahanesiyle çağırdıktan sonra tartışma sonucu başından vurarak öldüren Enis S., kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane'de konuşma bahanesiyle çağırdığı eski eşini bindikleri takside silahla öldüren şahsın, eski eşiyle aynı taksiye bindiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Kağıthane'den yaşanmıştı. Enis S., konuşma bahanesiyle bindikleri takside eski eşi Nuran Şimşek'i çıkan tartışmanın ardından başından vurarak öldürmüştü. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince silahıyla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Enis S., sevk edildiği adliyede, hakimlikçe tutuklanmıştı.

Boşandığı eski eşini öldüren Enis S.'nin, eski eşiyle taksiye bindiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın, eşinin ikamet ettiği siteye geldiği ardından adrese çağırdığı bir ticari taksiye bindikleri ve olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Katil zanlısı kocanın ifadesi de ortaya çıktı

Öte yandan Enis S.'nin polise verdiği ifadesinde, Şimşek'in 25 gün önce kendisini aradığını ve görüşmeye başladıklarını, olaydan 2-3 gün önce mesajlarına cevap vermediğini, hayatında birisinin olduğunu düşündüğünü ve bu yüzden tartıştıklarını söyledi. Enis S., olay günü takside Şimşek'in kendisine telefondan fotoğraf gösterdiğini, bunun üzerine sinir krizi geçirdiğini, olanları hatırlamadığını söylediği öğrenildi. - İSTANBUL

