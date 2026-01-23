Haberler

Kağıthane'de binanın çatısı alevlere teslim oldu

Kağıthane'de binanın çatısı alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Kağıthane'de bir bina çatısında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sebebi henüz bilinmemekte ve inceleme başlatıldı.

Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, 19.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, daha fazla büyümeden önce kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yangın anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

