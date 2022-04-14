Sahildeki kızların bikinili görüntülerini çeken Pakistan uyruklu şahıs kıskıvrak yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahildeki kızların bikinili görüntülerini çeken Pakistan uyruklu şahıs kıskıvrak yakalandı

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul'daki bir sahil kıyısında yüzen genç kızların bikinili fotoğraflarını çeken Pakistan uyruklu şahıs, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların gizlice ve rızaları dışında çekilmiş videolarını kendi sosyal medya hesabında paylaşan kişinin yakalanması için çalışma yürüttü. Yapılan incelemede videoların yayımlandığı sosyal medya hesabının Pakistan uyruklu Cüneyt R. tarafından kullanıldığı tespit edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Eyüpsultan'da yaşadığı belirlenen şüpheli, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Cüneyt R. hakkındaki tahkikatın sürdüğü bildirildi.

AA / Uğur İslamoğlu - 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pakistan, İstanbul, Medya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Hakan:

Pakistan, Suriye, Afganistan bunlar başımıza bela olacak. Karılımızı, kızlarımı bunlar yüzünden sokağa salamaz hale geleceğiz !

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Necdet:

hergün bir rezalet. Hani hudut namustu? bu hükümetin namus anlayışı bu mu?

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title