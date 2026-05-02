Kadın bulduğu 700 euroyu zabıtaya teslim etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yeri sahibinin cebinden düşen 700 euroyu bulan kadın, parayı zabıta ekiplerine teslim edildi.

Olay, geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi Gücüoğlu sokak üzerinde bulunan vize danışmanlık hizmeti veren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerini kapatarak evine gitmek üzere hazırlanan Hıdır Ersan, dükkanı kapattığı sırada cep telefonunun çalması üzerine telefonunu cebinden çıkardı. Bu esnada aynı cebinde bulunan 700 avroyu fark etmeden yere düşürdü. Paranın düştüğünü fark etmeyen Ersan, iş yerinin önünden ayrıldı. Kısa süre sonra yan sokaktan gelerek dükkanın önünden geçen bir kadın şahıs, yerde bulduğu parayı fark edip aldı.

Dükkandan uzaklaştıktan sonra cebinde paranın olmadığını fark eden Ersan, tekrar iş yerine dönerek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, kendisinin ayrılmasının ardından bir kadının yere düşen parayı alarak bölgeden ayrıldığını gördü.

Hıdır Ersan (36) "Dükkandan abimle beraber çıkarken o sırada telefon çaldı. Telefonu açarken para yere düşmüş. Aradan bir 1 dakika geçiyor biz daha sonra kamera görüntülerinden baktık bir tane hanımefendi parayı alıp gidiyor. Biz ayrıldıktan araçla giderken ben fark ettim paramın olmadığını sonra geri geldim. Burada esnafa, birkaç arkadaşa da sorduk" dedi.

Ersan, "700 eurı yaklaşık 35- 36 bin TL. O da zaten müşterimizin harç parasıydı. Parayı alan arkadaş eğer bize gelip getirirse en azından bizim de mağduriyetimiz giderilir. Biz de gereken yardımı ona yaparız. 100- 200 euro geri veririz. Ama getirirse mutlu oluruz" demişti.

Öte yandan, bulunan paranın kadın tarafından zabıta ekiplerine verildiği ve sahibine teslim ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı