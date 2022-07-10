Kaçan kurbanlık ineği kuyruğundan tutarak durdurmaya çalıştılar Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde vatandaşlar, kaçan kurbanlık ineği kuyruğundan tutarak durdurmaya çalıştı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde vatandaşlar, kaçan kurbanlık ineği kuyruğundan tutarak durdurmaya çalıştı. Vatandaşların çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurbanlık kesimi sırasında bir inek sahibinin elinden kurtularak kaçmaya başladı. Kaçan ineği yakalamak için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. İlçe mezarlığında sıkıştırılan ineği vatandaşlar kuyruğundan tutarak durdurmaya çalıştı. Kurbanlık, hayvan sahibi tarafından bölgeye çağırılan Veteriner Hekim Özlem Çınar'ın müdahalesi ile sakinleştirildi. Sakinleştirilen kurbanlık daha sonra kesimhaneye götürüldü. Kaçan ineği yakalama anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu İnebolu 3. Sayfa Haberler

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