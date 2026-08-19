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Kastamonu'da Kaçakçılık Operasyonu: 50 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kastamonu'da Kaçakçılık Operasyonu: 50 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Kastamonu'da jandarma ekiplerince 8-15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, sahte içki üretiminde kullanılan 50 litre etil alkol, çok sayıda malzeme ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 50 litre etil alkol ile sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 2 mutfak tüpü, mutfak ocağı, su arıtma cihazı, alkolmetre, 1,5 kilogram alkol mayası, 8 aroma kiti ve 50 litre etil alkol ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tüfek bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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