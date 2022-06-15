Jelibon ile uyuşturucu servisi jandarmaya takıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, kente jelibon şekerlere enjekte edilmiş halde sokulmak istenen uyuşturucu maddeye geçit vermedi. Yapılan operasyonda uyuşturucu maddelerle birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 06 KA plakalı araç ile Fethiye ilçesine gelecek olan Y.Ç. isimli şahsın il dışından uyuşturucu madde getireceği istihbaratını alan Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aracı takibe aldı. Göcek Mahallesi girişinde durdurulan araçta uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan arama sonucu valiz içerisinde kıyafetlerin arasında 25 ml.lik 4 tüp 100 ml. likit esrar, 20 adet uyuşturucu madde zerk edilmiş jelibon türü şeker ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin yeni taktiği jandarmayı bile şaşırtırken uyuşturucu şekerlerle birlikte 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili Y.Ç. isimli şahıs ve aracı kullanan N.K. isimli şahısın sorgusunun devam ettiği bildirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa