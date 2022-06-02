Jandarmanın kaplumbağa duyarlılığı - Haberler

Jandarmanın kaplumbağa duyarlılığı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzincan'da jandarma trafik ekibi, yolu kısa bir süre araç trafiğine durdurarak kaplumbağaların karşıdan karşıya geçişini sağladı.
Erzincan'da jandarma trafik ekibi, yolu kısa bir süre araç trafiğine durdurarak kaplumbağaların karşıdan karşıya geçişini sağladı.
Erzincan merkeze bağlı Günebakan Mahallesi güzergahında yola çıkan kaplumbağalar, o esnada seyir halinde olan jandarma trafik ekibinin dikkatini çekti.
Kaplumbağaların otluk alandan yolun karşısına geçmeye çalıştıklarını gören jandarma trafik ekibi, yolu kısa süreliğine araç trafiğine durdurdu.
Kaplumbağaların ezilmeden yoldan geçişine yardımcı olan jandarmanın duyarlılığı sürücülerin takdirini topladı. - ERZİNCAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa