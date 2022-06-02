Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 37 gözaltı - Haberler

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 37 gözaltı Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında toplam 20 uyuşturucu olayında 37 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup olaylarda 353 kök kenevir bitkisi, 481 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 2579 gram uyuşturucu madde ve 6 adet tabanca ele geçirilmiştir" denildi. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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