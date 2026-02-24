Haberler

Bulanık'ta öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Bulanık Trafik Jandarması tarafından Hoşgeldi Köyü İlkokulu'nda 39 öğrenciye trafik güvenliği semineri verildi. Seminerde emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçları ve yaya geçitleri gibi konular ele alındı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bulanık Trafik Jandarması ekipleri, 24 Şubat 2026 tarihinde Hoşgeldi Köyü İlkokulu'nda eğitim gören 39 öğrenciye yönelik trafik güvenliği semineri düzenledi. Seminer kapsamında öğrencilere; emniyet kemeri kullanımının önemi, okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, yaya geçitlerinin doğru kullanımı, yaya geçidi olmayan yerlerde uyulması gereken kurallar, yaya yolu kullanımı ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri, teorik anlatımların yanı sıra günlük hayatta karşılaşılabilecek örnekler üzerinden çocukların bilinçlenmesini amaçladı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
