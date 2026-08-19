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20 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

20 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar'da silahla birden fazla kişi ile geceleyin yağma ve silahla tehdit suçlarından 20 yıl hapis cezasıyla aranan C.K., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu Çayırbağ beldesinde yakalandı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da 20 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma ekiplerinin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde C.K., isimli şahsın 'silahla birden fazla kişi ile birlikte geceleyin yağma ve silahla tehdit suçlarından' 20 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çayırbağ beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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