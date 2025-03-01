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İznik'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

İznik'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Bursa'nın İznik ilçesinde dönüş yapmaya çalışan bir otomobile çarpan motosikletteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde dönüş yapmaya çalışan otomobile çarpan motosikletteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 16 DP 102 motosiklet, dönüş yapmaya çalışan Talip K. idaresindeki 34 ENK 805 otomobile çarptı. Kaza sonucu motosiklette bulunan İsmail Ö. ile kardeş olan Halil A. ve Efe A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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