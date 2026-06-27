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Panelvana çarpan motosikletli ağır yaralandı

Panelvana çarpan motosikletli ağır yaralandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikletin panelvana arkadan çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda panelvana arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü hastaneye sevk edildi.

Kaza, İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Bayraktar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. idaresindeki 34 BC 5343 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan K.G. yönetimindeki 07 BBR 701 plakalı Volkswagen marka panelvan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.O. bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağır yaralı S.O.'yu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.O.'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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