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İzmir Kemalpaşa'da villaya operasyonda 300 kök kenevir ve sera düzeneği ele geçirildi

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İzmir Kemalpaşa'da villaya operasyonda 300 kök kenevir ve sera düzeneği ele geçirildi
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 kök kenevir ile sera düzeneği ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı; şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 kök kenevir bitkisi ile kenevir yetiştirmede kullanılan sera düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde yetiştirdiği ve sattığı belirlenen şüphelinin Kemalpaşa ilçesindeki villa tarzı ikametine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan detaylı aramada 300 kök kenevir bitkisi, kenevir yetiştirmede kullanılan sera düzeneği ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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