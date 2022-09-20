İzmir 3. sayfa haberi... Torbalı'da çıkan yangın kontrol altına alındı İzmir'in Torbalı ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, hem havadan hem karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

Torbalı'da çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, hem havadan hem karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Torbalı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesine yakın bir noktada bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. Yangını söndürmek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 3 helikopter, 2 uçak, 18 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi. Yangın, hem havadan hem karadan yapılan 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık alanın yandığı bildirildi.

Soğutma çalışması devam ediyor.