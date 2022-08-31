Son dakika haber: İzmir'de kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Bergama ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsı aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. İzmir'in Bergama ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsı aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Farabi Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Çokgezer (30) ile kız arkadaşı olduğu ileri sürülen ve kocası cezaevinde bulunan H.Ç. (25) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından H.Ç., Çokgezer'i göğsünden bıçakladı. Çokgezer kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Çokgezer'in yaşamını yitirdiği tespit edilirken, genç adamın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli H.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Levent Aydın/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Maltepe Mahallesi Bergama İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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