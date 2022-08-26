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İzmir haberi: İzmir'de deniz kıyısında erkek cesedi bulundu

3. Sayfa Haberleri

İzmir haberi: İzmir'de deniz kıyısında erkek cesedi bulundu

İzmir haberleri: İzmir'in Aliağa ilçesinde, deniz kıyısında erkek cesedi bulundu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, deniz kıyısında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Aliağa Gemi Söküm Tesislerindeki bir firmada çalışanlar, deniz kıyısındaki cesedi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, deniz kıyısındaki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin erkek cesedi olduğu, kimliğinin de henüz belirlenemediği öğrenildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından kıyıya vuran ceset, cenaze nakil aracıyla Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aliağa İzmir 3. Sayfa Haberler

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