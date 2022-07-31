İzmir haberleri... İzmir'de iki kamyonun arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde iki kamyonun arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Olay, Tire'ye bağlı Kızılcahavlu köyünde meydana geldi. 09 AEF 374 plakalı kamyonuyla Mehmet Karagöz ve 09 U 3787 plakalı kamyonuyla Hüseyin Atçı, tarladan yük almak için yol kenarına kamyonlarını park etti. Park halindeyken Mehmet Karagöz'ün kullandığı kamyon bilinmeyen bir sebeple kaydı ve arkasındaki diğer kamyona çarptı. Çarpışma anında iki kamyonun arasında bulunan Hüseyin Atçı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Yakup Fatih Şaşmaz/İHA)