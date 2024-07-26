İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zehir Taciri Yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı uygulamada 2 zehir taciri, beraberinde uyuşturucu madde, silah ve bir miktar para ile birlikte yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından dün yapılan uygulamada, B.C.Ç isimli şahıstan '750 gram' ağırlığında kokain olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi. Konunun devamında Yunuslar ve Güven Timleri Büro Amirliğine bağlı ekiplerin, olayla bağlantısı bulunan diğer şüpheli E.Ç.'nin araç ve ikametinde yaptığı aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 78 adet sentetik hap ve suçtan elde edilen 7 bin TL tespit edildi. Şüpheli 2 kişi adli mercilere teslim edildi. - İZMİR