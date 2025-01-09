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İzmir'de Tren İle Peron Arasına Düşen Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Tren İle Peron Arasına Düşen Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
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İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Ege Kent 2 Durağı'nda, dengesini kaybederek tren ve bekleme peronu arasındaki boşluğa düşen güvenlik görevlisi Güngör Serhan Yeniaydın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de, şehir içi ulaşımı sağlayan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) durağında, dengesini kaybederek hareket halindeki tren ile yolcu bekleme peronu arasında boşluğa düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Ege Kent 2 Durağı'nda meydana geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İZSU) güvenlik görevlisi olarak çalışan Güngör Serhan Yeniaydın (44), dengesini kaybetti ve hareket halindeki tren ile yolcu bekleme peronu arasında boşluğa düştü. Yeniaydın, düştüğü boşlukta sıkışarak ağır yaralandı. Trenin durmasıyla Güngör Serhan Yeniaydın bulunduğu yerden çıkartıldı ve ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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