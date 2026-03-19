İzmir'in Kiraz ilçesinde tarım makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Kiraz ilçesinde tarım makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti
İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada babasına yardım eden 11 yaşındaki çocuk, traktörün arkasına bağlı makineye kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada babasına yardım eden çocuk traktörün arkasına bağlı makineye kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Suludere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba A.D. kendisine ait tarlada traktörle çalışma yapıyordu. Bu sırada yanında bulunan oğlu Mehmet Dönmez (11) de babasına yardım ediyordu. Çalışma esnasında traktörün arkasına bağlı rotovatöre yaklaşan çocuk, makineye kapılarak sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Dönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
