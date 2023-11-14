İzmir'de kiracısını öldüren yaşlı adam tutuklandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde tartıştığı kiracısını tabancayla öldürdükten sonra saklandığı ormanlık alanda gözaltına alınan 79 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde tartıştığı kiracısını tabancayla öldürdükten sonra saklandığı ormanlık alanda gözaltına alınan 79 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Kiracısını öldürüp olay yerinden kaçarak Demirci Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yakalanan H.İ.U'nun (79) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Ayrancılar Mahallesi'nde önceki gün Ahmet Alkan (38) ile ev sahibi H.İ.U. arasında tartışma çıkmış, H.İ.U, tabancayla Alkan'ı öldürmüştü. Şüpheli, olay yerinden kaçmıştı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa