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İzmir'de Kaçak Silah İmalathanesine Operasyon: 1 Gözaltı

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İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak silah imalathanesine dönüştürülen bir ikamette çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak silah imalathanesine yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. isimli şahsın Çiğli ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi. Şüphelinin, ikametin bir kısmını kurusıkı ve arızalı tabancalar üzerinde tadilat yaparak çalışır hale getirmek üzere kurduğu silah imalat atölyesine çevirdiği tespit edildi. Atölyede, 40 adet tabanca sürgüsü, 2 adet polimer tabanca gövdesi, 2 adet üzerinde namlu bulunan tabanca gövdesi, 38 adet tabanca pimi, 37 adet tabanca tetiği, 34 adet şarjör, 16 adet tabanca horozu, 40 adet tabanca şarjör gömleği, 7 adet icra yayı, 5 adet icra mili, 4 adet icra mili yatağı, 5 adet şarjör yatağı, 2 adet namlu açımında kullanılan kılavuz, 26 adet matkap ucu ve silah imalinde kullanılan çeşitli iş makineleri ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

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