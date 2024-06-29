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İzmir'de firari suçlu 'Genç Osman' yakalandı

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İzmir'in Tire ilçesinde 4 yıldır firar olan ve hakkında adam öldürme, kasten yaralama suçları bulunan 'Genç Osman' lakaplı azılı suçlu, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de hakkında adam öldürme, kasten yaralama suçları bulunan ve 4 yıldır firar olan 'Genç Osman' lakaplı azılı suçlu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2020 yılından beri firar olan azılı suçluyu yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde hakkında 2 adet tasarlayarak adam öldürme, 1 adet kasten yaralama suçlarından aranan ve 1 yıl 5 ay 15 gün kesilmiş hapis cezası bulunan 'Genç Osman' lakaplı R.Ç., Balçova ilçesinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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