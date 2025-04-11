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İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 11 Şüpheliden 9'u Gözaltında

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İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantılı 11 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar devam ediyor.

İzmir'de silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edilen 11 şüpheliden 9'u düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Bylock kullanıcısı olan ve ele geçirilen dijital materyallerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda aranan 11 şüpheliden 9'u yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemeleri için emniyete sevk edilirken firari olanların ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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