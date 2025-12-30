İzmir'de DEAŞ operasyonu: 40 gözaltı

DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt propagandası yapan şahıslara yönelik İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt propagandası yapan şahısların deşifresine yönelik İzmir merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. MİT destekli yapılan çalışmada, 40 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyon neticesinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayınlar ile 1 döner bıçağı, 1 hançer, 4 adet yıldız şeklinde kesici alet, 10 adet muhtelif özelliklerde bıçak, 2 adet balta, 3 adet orak, 6 adet fırlatma bıçağı, 3 adet katana/kılıç, 1 adet çelik tel sargılı sopa, 187 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, 22-28 Aralık tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 29 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. - İZMİR