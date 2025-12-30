Haberler

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 40 gözaltı

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 40 gözaltı
İzmir Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda birçok dijital materyal ve çeşitli kesici aletler ele geçirildi.

DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt propagandası yapan şahıslara yönelik İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt propagandası yapan şahısların deşifresine yönelik İzmir merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. MİT destekli yapılan çalışmada, 40 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyon neticesinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayınlar ile 1 döner bıçağı, 1 hançer, 4 adet yıldız şeklinde kesici alet, 10 adet muhtelif özelliklerde bıçak, 2 adet balta, 3 adet orak, 6 adet fırlatma bıçağı, 3 adet katana/kılıç, 1 adet çelik tel sargılı sopa, 187 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, 22-28 Aralık tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 29 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. - İZMİR

